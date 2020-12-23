К сожалению, для Мурманской области аварии на дорогах не редкость. Так, редакция журнала «Автоброкер Клуб» составила список федеральных трасс, где чаще всего происходят ДТП. В их числе оказался и Мурманск.- Данные отражают ситуацию за период с января по ноябрь 2020 года. Стоит отметить, что места скопления происшествий в текущем году не сильно отличаются от географии прошлых лет, - сообщило издание.Опережает столицу Заполярья Москва, которая заняла первое место, а также Краснодарский и Ставропольский край. Кроме этого небезопасны трассы в Архангельске, Нижегородской области, Иркутске, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском.На карте нашей страны отмечено 284 места с наибольшей концентрацией ДТП. С января по ноябрь в этих местах произошло 1086 происшествий, в которых погибли 184 человека, а 1 712 получили ранения.Напомним: 23 декабря на дороге Кировск-Коашва произошло серьезное ДТП, где пострадало три человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва серьезных ДТП на одном километре трассы \\"Кола\\" в Мурманской области: пострадали два водителя. У аэропорта фура врезалась в припаркованные машины (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru