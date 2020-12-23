На днях губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал о том, что подростки стали реже употреблять наркотики. Тем не менее, это все же случается. Так, несовершеннолетнего с крупным весом запрещенных веществ недавно задержали в заполярной столице.По версии следствия, в ноябре на улице Рогозерской в Мурманске 16-летний подросток с помощью закладки приобрел у незнакомца психотропное вещество, общей массой более 4,6 грамма, в составе которого был амфетамин. По нормам уголовного законодательства, такой вес наркотика является крупным.- Вещество юный северянин несколько дней хранил при себе, пока его не задержали сотрудники полиции. Амфетамин был изъят из незаконного оборота. Следователями назначена химическая судебная экспертиза с целью установления вида и точного веса запрещенных веществ, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ \\"Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере\\". Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ37-летней жительнице Мурманска грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Полицейские обнаружили у нее 3 грамма запрещенного вещества (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru