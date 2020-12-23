Полярная ночь, которая настигла Мурманск в начале декабря, постепенно сбавляет обороты. День зимнего солнцестояния, когда северное полушарие максимально отвернулось от Солнца, был 21 декабря, а это значит, что половина темного пути уже пройдена! День за днем продолжительность гражданских сумерек в городе будет увеличиваться, а затем и небесное светило выглянет из-за горизонта.- Уже до нового года из полярной ночи выйдут Апатиты, Ковдор и Кировск (27 и 28 декабря), в Мурманске же продолжительность гражданских сумерек до 31 декабря увеличится на 16 минут - до 5 часов 3 минут, - сообщили хорошие новости в паблике \\"Погода в Мурманске\\".11 января светлое время суток в заполярной столице составит 5 часов 46 минут, и в Мурманске почти на полчаса взойдет долгожданное солнышко - полярная ночь подойдет к концу. Тогда то и можно будет встретить рассвет, а лучше всего его будет заметно с Солнечной горки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСказка наяву: Мурманскую область озарило мощное северное сияние. Жители Заполярья запечатлели красочное небо, на котором блистали изумрудные искры [фото, видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru