22 декабря в Мурманской области произошла серьезная авария, в которой врезались друг в друга две машины, да так, что разлетелись по разным сторонам.- В 9.40, в районе 2 километра автодороги Кировск-Коашва, произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Mitsubishi и автомобиля \\"ГАЗ\\". В дорожно транспортном происшествии пострадали водитель и пассажир отечественного авто и пассажир иномарки. Они были доставлены в медицинские учреждения. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.По словам северян, участок дороги, где случилось ДТП, совсем не отличается хорошим качеством.- Каждый день езжу по этой дороге на работу - местами голый лед и колея сильная .В городе дороги лучше, зато после аварии сразу реагентами полили. Жалко людей, из газели водителя доставали, был зажат. Хорошо, что все живы! - отметила в паблике \\"Мурманск ДТП ЧП\\" апатитчанка Екатерина Любимцева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Мончегорском водитель фуры, чтобы спастись от съезда в кювет, выпрыгнул из кабины. Но удар о землю привел к гибели мужчины (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru