Из-за коммунальной аварии жители Североморска 23 декабря остались без благ цивилизации - не помыться и не погреться.- В 09.35 в оперативную дежурную службу ЦУКС поступило сообщение от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Североморска о том, что произошло отключение теплоснабжения и горячей воды. Для ликвидации аварии привлечено 6 человек и 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.Из-за ЧП без тепла и горячего водоснабжения осталось 20 многоквартирных домов: по улице Фулика (2 дома), улице Комсомольской (16 домов) и улице Флотских строителей (2 дома). Всего по этим адресам проживает 2304 жителя.Происшествие затронуло и социально – значимые объекты: школу №11 (ул. Комсомольская, дом 33) и детский сад № 30 (ул. Флотских строителей, дом 7а).Планируется, что авария будет устранена в 19.00 23 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВице-губернатор Юрий Сердечкин: «Из таких аварий, как с воздушными шариками, люди начинают ценить труд энергетиков». Связка шаров на час оставила Мурманск без света (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru