18 декабря под Мончегорском произошло смертельное ДТП.- в 17.50 в районе 1238-го километра автодороги Р-21 \\"Кола\\" водитель грузового тягача Volvo с полуприцепом допустил съезд фуры с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель фуры погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили тогда «КП» в УГИБДД по Мурманской области.А теперь стали известны подробности этой аварии. Как уточнила нам инспектор по особым поручениям Ирина Петровская, водитель, понимая, что уходит в занос, выпрыгнул из кабины в надежде, что спасется. Но ударился головой о землю и погиб на месте.Ранее источник «КП» сообщал, что водитель на самом деле выбрался из упавшей на бок фуры, но его на «Коле» сбила машина и скрылась. Однако в УГИБДД эту информацию не подтвердили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалюты и фейерверки на Новый год 2020 в Мурманске: когда начнется, где посмотреть, площадки для запуска. Праздничный салют на Новый год 2020 в Мурманске (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru