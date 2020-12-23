10 декабря в Мурманске наступил блэкаут: вечером почти весь центр почти на час погрузился во тьму. Оказалось, что такая серьезная авария произошла и-за мелочи - связки воздушных шариков. Этот инцидент прокомментировал вице-губернатор Юрий Сердечкин.- К сожалению, случают у нас такие воздушные шарики. Но к счастью, они существуют отдельно от сетей. Сети каждый год совершенствуются, в 2021 году количество энергетических нарушений снизилось на 14%, а продолжительность аварий - на 28%. Но мы не застрахованы от воздушных шариков. В этот раз они ворвались в воздушное пространство, но спасибо энергосистеме за надежность: автоматика сработала и отключила сети, - отметил Юрий Валерьевич. - Отмечу, что такие происшествия помогают лучше понять труд людей. Как не печально, чем лучше лучше работают энергетики, тем меньше ценится их труд.Напомним: с этой аварией службы справились очень быстро.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалюты и фейерверки на Новый год 2020 в Мурманске: когда начнется, где посмотреть, площадки для запуска. Праздничный салют на Новый год 2020 в Мурманске (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru