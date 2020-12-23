Коронавирус все еще не утихает и каждый день продолжать забирать новые жизни. Однако ситуация уже не так плоха. По данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 декабря, количество умерших от опасной инфекции выросло до 602. Три летальных исхода были зафиксированы за последние сутки.Напомним: подобный результат последний раз был 14 декабря, а максимум за месяц был достигнут 17 декабря - восемь летальных случаев за 24 часа. К слову, с начала декабря не было ни одного дня, когда бы от коронавируса никто не умирал.Всего начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 33943 жителям и гостям Заполярья (276 человек заболели за последние сутки). Большая часть инфицированных приходится на областной центр, Североморск и Белокаменку. Вылечились 31120 человек (273 пациента выписали за последние 24 часа).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа мурманском траулере \\"ОМА\\" в Норвегии от коронавируса умер моряк. У 18 членов экипажа из 32 выявили коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru