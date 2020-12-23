Комик Алексей Щербаков, известный по проектам Stand Up и «Что было дальше», несколько раз приезжал в Мурманск с выступлениями. Поездка в Заполярье год назад попала в его видеоблог, но тогда не все это заметили.К своим путевым «заметкам» комик подошел своеобразно. Например, погулял по торговому центру \\"Детский мир\\" и поприставал к людям с разными вопросами вроде \\"Где-то здесь должен быть магазин странных головных уборов, не подскажете, где?\\".Также он попал на мероприятие у Дворца культуры имени Кирова и на представление школьников, прошедшее на втором этаже гостинично-делового центра \\"Арктика\\". Увиденное оставило Щербакова в недоумении.- А что происходит? - удивился он.Напомним, в последние недели в Мурманской области случился звездопад. В Заполярье как турист приехал футболист Александр Кержаков, а до него в наших краях успели побывать Наталья Водянова, Леонид Якубович и другиеЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru