Новый год уже на носу, а потому в поселке Высокий на главной площади вовсю идет предновогодняя работа. Там красивые фигуры из снега и льда ваяют талантливые скульпторы - последователи Михаила Сапарина, главного творца новогодний украшений.- К сожалению, Михаил Сапарин летом уехал в среднюю полосу. Но ученики и продолжатели традиций остались и творят свою сказку. Так что Новый год у нас будет, с чем вас и поздравляю! - сообщил фотограф Олег Филонок на личной странице в соцсетях.Благодаря мастерам в поселке уже красуется символ грядущего года - бычок и большая горка.Напомним: в прошлом году Михаил Сапарин, который 26 лет ваяет чудесные скульптуры из снега, рассказывал \\"КП\\" о своей творческой деятельности. С 1987 года он служил в гарнизоне поселка, сейчас уже ветеран военной службы. Еще тогда творец говорил, что ему надо переехать в Нижний Новгород, где у него дом и семья, но расставаться с Севером будет непросто.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Оленегорске ищут сказочное панно из закрывшегося кафе. По слухам, оно находится в гараже одного из местных жителей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru