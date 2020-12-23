В Оленегорске пьяный водитель предъявил правоохранителям вместо прав чек из магазина.Внимание патруля, проезжавшего по улице Строителей в Оленегорске, привлек автомобиль Volkswagen Passat. Водитель автомобиля совершал опасные маневры на дороге. Сотрудники Росгвардии остановили авто.- За рулем иномарки находился молодой человек. В салоне машины пахло алкоголем. А сам водитель вел себя не адекватно. Правоохранители попросили мужчину предоставить права. Вместо водительского удостоверения он протянул росгвардейцам кассовый чек из магазина. После чего водитель был задержан и передан, прибывшему на место наряду ДПС, - сообщили в Росгвардии по Мурманской области.В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчина уже лишен прав управлением автомобилем на два года. Поэтому за повторное нарушение в отношении водителя возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru