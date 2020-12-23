Перспективы развития строительной индустрии и создания предприятия «Арктик Строй» в Заполярье глава Мурманской области Андрей Чибис обсудил с депутатом Государственной Думы РФ Павлом Дорохиным.Парламентарий выступил с инициативой возродить строительную индустрию региона, создав государственный строительный трест. Предложение было рассмотрено в Минвостокразвития и в целом получило поддержку. Однако форму было предложено изменить на инвестпроект, который смог бы воспользоваться всеми льготами для резидентов Арктической зоны.Губернатор заверил собеседника, что регион готов оказать инвестору, в случае если тот будет найден, всестороннюю поддержку.– Ниша для развития строительства у нас – это жилье, пусть даже с небольшими объемами, и вторая ниша – это гособъекты, социалка и прочее, которые мы, безусловно, строить будем. При этом мы должны чётко понимать, что те, кто пытается здесь что-то делать, имеют компетенции и имеют деньги, либо могут привлечь финансирование, – отметил Андрей Чибис.Глава области отметил, что решение о начале жилищного строительства принято. Сейчас идет доработка инструментария. Впоследствии строительство начнется на Больничном через Мурманское управление капитального строительства.– Нам застройщики нужны. Но они должны строить нормальные качественные дома по адекватной цене, – подчеркнул глава региона, пообещав дать областному минстрою поручение изучить вопрос более подробно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru