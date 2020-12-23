В мае этого года к жителю Умбы в социальной сети Instagram обратился незнакомый мужчина с просьбой занять денег. Для этого они заключили письменный договор о займе, где было указано, что долг нужно вернуть до 1 июня 2020 года.Северянин перевел 101 тысячу рублей на разные карты тринадцатью платежами. Вот только обратно свои деньги щедрый житель Умбы так и не получил даже после указанного срока. Должник никак не реагировал на просьбу вернуть кругленькую сумму, и пришлось обратиться в суд.- При рассмотрении дела суд пришел к выводу о законности заявленных истцом требований в части взыскания суммы основного долга 101 000 рублей, а также понесенных истцом судебных расходов в размере 9 000 рублей, - сообщает пресс-служба Кандалакшского районного суда.Несмотря на это, требование о взыскании неустойки суд отклонил, потому что в договоре займа мужчины изначально это не прописали. Кроме этого северянину не удалось добиться компенсации морального вреда, так как она не предусмотрена законом при нарушении имущественных прав. Решение вступило в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru