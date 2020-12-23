23 декабря состоится прямая телефонная линия с начальником УФСИН России по Мурманской области и полковником внутренней службы Дмитрием Тарасовым. Северяне смогут задать интересующие вопросы и получить ответ с 16.00 до 17.00, позвонив по телефону (8152) 40-41-98.- В прямой линии также примут участие уполномоченный по правам человека Мурманской области Михаил Шилов, уполномоченный по правам ребенка в регионе Алевтина Андреева, старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний Михаил Бабич, председатель общественного совета при УФСИН Юрий Мананков, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.Напомним, что в сентябре Дмитрий Тарасов и заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов обсудили проблему трудоустройства осужденных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru