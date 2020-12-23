В Мурманской области подготовка к Новому году началась еще в ноябре. Во многих городах стали украшать центральные улицы, ставить фигуры сказочных персонажей и другие праздничные символы. К сожалению, так же быстро нашлись и те, кто испортил красоту. В Мурманске на площади Пять Углов сломали новогоднюю свечку и забирались на инсталляцию оленя. В Кировске пострадали три оленя и снегирь.Не далеко ушли и некоторые жители Мончегорска. Недавно там установили снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, но довольно быстро посох сказочного старичка сломали. Да и руки оторвали. На записи камеры наблюдения можно увидеть, что это сделали девочки-подростки, которые прогуливались мимо. Администрация города направила запись в полицию для принятия дальнейших мер.Кроме этого кто-то сломал у дедушки еще и фигуру новогоднего подарка, а также ногу другой снежной фигуре – теленку.- Мончегорцы! Снежный дуэт Деда Мороза и Снегурочки – один из праздничных символов, созданных для придания новогоднего настроения. Над ними трудились жители, у которых также есть своя работа, семья, другие дела. Каждый из нас, будь то ребенок или взрослый, должен понимать, что нельзя допускать акты вандализма в отношении всего, что делается в городе. Не лишайте себя и своих близких атмосферы праздника, - призывает администрация города местных жителей.Кроме этого всех, кто узнал девушек на записи, просят обратиться по телефону 8 (81536) 5-00-00 или в личные сообщения группы администрации Мончегорска «ВКонтакте».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru