Глядя на это видео, многие автовладельцы могут почувствовать себя дурно. Ведь в столб летят миллионы рублей и почти две с половинной тонны металла!На YouTube-канал AcademeG появилось видео очередного краш-теста. На этот раз для испытания выбрали Porsche Cayenne. Его купили за 285 тысяч рублей в Мурманске, хотя его настоящая стоимость около 5-6 миллионов рублей.- Впервые за историю наших краш-тестов такой люксовый и мощный автомобиль. Из всего, что мы тестировали, это верх инженерии, все-таки «Porsche».В бетонный столб машина ехала не сама, а на специальной платформе, поставленной на рельсы. Ради этого эксперимента путь даже удлинили на 15 метров, ведь иномарка достаточно тяжелая - самая большая по весу за всю историю краш-тестов канала.В битве Porsche Cayenne против столба машина выиграла: опора рухнула, а иномарка даже не особо пострадала. Погнулась дверь в месте удара, да повредилась приборная панель и завестись сразу после столкновения не удалось. Хотя мастера поколдовали над люксовой машиной, и она все-таки поехала.- Но не вся машина выгнулась \\"бананом\\", а только в месте удара, - рассказывает один из авторов AcademeG. - Как хорошо сработала клетка! Мы его побили прям скучно. Все были уверены, что все будет в порядке. Так и вышло.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП на Серебрянском шоссе: лоб в лоб столкнулись легковое авто и микроавтобус. Авария произошла ночью 15 декабря (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru