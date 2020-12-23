Из Мурманской области трудно уехать голодным. У нас, как в самолетах, и рыба, и мясо О дарах моря, к слову вспомнил известный гид Michelin.Россия стала 33 страной мира, где рестораны будут получать заветные звезды. Правда, пока что в 2021 году инспекция ждет только московские заведения. Но ведь могут похвастаться блюдами и другие регионы. Например, Заполярье. О нем в Michelin прекрасно знают.- Богатая историей и светскими традициями, российская кулинарная сцена за последние 30 лет стала свидетелем появления некоторых новых тенденций, воплощенных талантливыми поварами, которые стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана, сметана, используемая при приготовлении бефстроганова, - пишет в своей статье международный директор MICHELIN Guides Гвендаль Пулленнек.В последнее время о развитии арктической кухни в Мурманской области говорят много.- Все более популярным становится гастрономический туризм. Арктическая кухня, на мой взгляд, самая вкусная. С нашими северными ягодами, морепродуктами и даже оригинально приготовленными дикоросами ничего не сравнится. Кстати, все это еще и очень полезно для организма, помогает легче перенести период полярной ночи, - отмечает вице-губернатор Ольга Кузнецова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru