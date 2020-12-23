В Оленегорске на Ленинградском проспекте в советское время работало кафе «Сказка», которое украшали панно со сказочными сюжетами. На выходных для местных жителей это было хорошим местом отдыха, где можно было полакомиться вкусным мороженым. Но потом кафе закрылось, а о волшебных панно забыли.- Благодаря сотрудникам досугового центра четыре фигурных изображения сохранились и сегодня вновь радуют маленьких горожан в кафетерии Дворца культуры «Горняк». Но было и пятое панно, которое, по слухам, находится в чьем-то гараже. Огромная просьба вернуть барельеф в интерьер кафе. Пусть им вновь любуется новое подрастающее поколение, - обратился к землякам глава Оленегорска Олег Самарский.Фото найденных панно вернули многим оленегорцам воспоминания о временах, когда заведение еще работало. Одна из жительниц в комментариях под постом главы города предположила, что разыскиваемое панно висит над входом в кафе. Остается только несколько вопросов. В каком именно кафе оно висит, и точно ли это то панно, которое ищут?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа встрече с избранными губернаторами президент поддержал Андрея Чибиса в ситуации с мазутом. Глава Мурманской области попросил компенсацию затрат на топливо (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru