Андрей Сысоев: "В Мурманске выделили землю для "Газпрома", но переход с мазута на другие виды топлива затормозился"

С мазута Мурманской области пока не слезть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мурманская область прочно сидит на мазутной игле. Речь о том, что пора слезать, идет постоянно, но как-то не ладится с этим делом.

В конце 2018 года губернатор Марина Ковтун сообщила, что в регионе работает команда "Газпрома" и ведется работа над газификацией. Но чуда пока не случилось.

- Очень важный вопрос - перевод котельных с мазута на другие виды топлива, например, на уголь, электричество или газ. Появилась надежда, когда пришел "Газпром", мы даже выделили землю, чтобы построить необходимые объекты, но процесс затормозился. Воз и ныне там, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Правительство Мурманской области ведет серьезную работу, чтобы регион ушел от мазута, но дело это сложное, ведь с экономической точки зрения газификация Заполярья не выгодна, даже с учетом потребностей крупных предприятий.

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