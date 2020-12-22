Салюты и фейерверки на Новый год 2020 в Мурманске: когда начнется, где посмотреть, площадки для запуска

В Мурманске на Новый год 2021 прогремят два салюта. Фото: Олег ФИЛОНОК

В этот Новый год жители Мурманска, как и других городов, остались без народных гуляний, но зато праздничный салют никто не отменял.

Более того, салютов будет два. Один запустят с площадки на территории бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова. Его будет хорошо видно с площади Пять Углов, от кинотеатра "Мурманск", от морского вокзала и других площадок в центре города.

Также залпы будут от дома №5 на улице Приморской в Росляково. Оба салюта прогремят в 2 часа ночи 1 января 2021 года.

Напоминаем, что в Мурманске есть только три площадки, откуда можно запустить фейерверк самим. В Ленинском округе это площадь у Семеновского озера, в Октябрьском округе - сквер у Дворца культуры имени Кирова, а в Первомайском округе - площадка между домами №101 и №103 по проспекту Кольскому.

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