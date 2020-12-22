Мэры других городов удивляются, как Мурманск украсили к Новому году

Мурманск украсили 25 километрами гирлянд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис этой зимой попросил глав муниципалитетов особенно красиво украсить улицы к Новому году, чтобы в коронавирусное время у северян было больше поводов для радости.

Мурманск по этому поручению оказался в числе отличников.

- Общая длина гирлянд в этом году составляет 25 километров, фактически это длина города вдоль Кольского залива,- отметил глава Мурманска Андрей Сысоев.

А глава администрации Евгений Никора отметил, что его коллеги удивляются, как красива столица Заполярья.

- К нам приезжает много мэров других городов, обычно с неофициальным визитом: кто-то как турист, кто-то здесь служил, у кого здесь дети и внуки. И они мне говорят: "Ничего себе, как Мурманск украшен! У нас такого нет". Имеются в виду не города-миллионики, а которые сопоставимы с нами. Такие украшения не деньги на ветер. И количество таких красивых ярких "пятен" мы будет увеличивать, - отметил Евгений Викторович.

К слову, такого яркого пятна явно не хватает Росте. Местные жители жалуются, что микрорайон украшен бедно. Зато заяц я бутылкой облетел всю страну. Глава администрации отметил, что в 2021 году Росту точно украсят, такое поручение он уже дал. А в этом взяли старые украшения, да "поскребли по сусекам", чтобы найти те, что остались от других регионов.

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