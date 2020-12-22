Погода в Мурманске и области на 23 декабря 2020 года: мокрый снег и сильная гололедица

23 декабря 2020 года жителей Мурманской области ожидает облачная с прояснениями погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После морозов в Заполярье снова заглянуло тепло. На дорогах каша из грязного снега, но зато точно не замерзнешь.

23 декабря 2020 года жителей Мурманской области ожидает облачная с прояснениями погода. Местами пойдет небольшой и мокрый снег. В отдельных районах туман и изморозь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5, при прояснениях -10-15, днем от -3 до +2, при прояснениях -5-10 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

- 23 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. 24 декабря наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром над Финляндией и Карелией: ожидается порывистый ветер, временами снег, преобладающая температура воздуха -1-6, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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