В Мурманске вандалы убивают новогодние украшения и детские площадки для деток-инвалидов

На пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, руководство Мурманска отметило, что вандалы не имеют ни стыда, ни совести. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск постарались и украсили к Новому году, а еще за год открыли несколько обновленных зон отдыха, детских и спортивных площадок. Жителям городам радоваться бы, да кто-то, словно старуха Шапокляк, не может жить спокойной, когда вокруг красиво.

На пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, руководство Мурманска отметило, что вандалы не имеют ни стыда, ни совести.

- Есть ложка дегтя в бочке меда. Мы куда не приедем с проверкой, видим, что уже кто-то постарался. Характер повреждений говорит о том, что они не случайные, это работа вандалов, которые из своих черных побуждений хотят что-то испортить, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора. - Совесть надо иметь! Ведь не Никора с Сысоевым делают скверы и украшения, это работа всей команды. Мы делаем на десятилетия вперед. Мы с Андреем Ивановичем уйдем на пенсию, а наши дети будут пользоваться. Хочу отметить, что не рзря теперь везде ставим камеры. Преступление не останется без наказания.

Яркий пример бескультурия - обновленная зона отдыха на улиц Капитана Копытова, где еще до открытия компания подростков сломала качели для детей-инвалидов. Глава Мурманска Андрей Сысоев справедливо называет таких мурманчан оболтусами.

- Или вспомним первый год, когда мы повесили иллюминацию на проспекте Ленина. В первый же год 139 шаров сняли! Иногда заедаешься вопросом: смысл в этом какой? Такой шар может работать только в сети. Но это не значит что не надо вешать. У нас идет метод борьбы от противного, - добавил Андрей Иванович.

Северян просят бережнее относиться к красоте вокруг себя.

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