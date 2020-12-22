Дело депутата горсовета Мурманска Виктора Хабарова находится в подвешенном состоянии

Прошел месяц, а никаких новостей о Викторе Хабарове нет. Фото: murmansovet.ru.

Один из самых громких политически скандалов уходящего года - болгарская недвижимость депутата Совета депутатов Мурманска Виктора Хабарова. Напомним: выяснилось, что он не задекларировал не только домик в деревне Дряново, но и скрыл тот факт, что имеет за границей фирму.

Этим заинтересовалась прокуратура Мурманской области, о мерах реагирования заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, проверку поручил провести губернатор Андрей Чибис. Но прошел месяц, а никаких новостей о Викторе Хабарове нет. Прояснить ситуацию журналисты попросили главу Мурманска и председателя Совета депутатов Андрея Сысоева.

- По депутату Хабарову есть четко пописанные регламентные моменты. В данный момент я от лица Совета обратился к губернатору, чтобы уточнить его запрос в горсовет. Как только получим ответ, сразу продолжим работу, - отметил глава города.

Меж тем в этом году у горсовета осталось единственное заседание, на котором будут принимать бюджет.

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