Глава Мурманска Андрей Сысоев про деревяшки: «Недопустимо, чтобы в 21 веке люди жили с удобствами на улице»

Увы, красивый слоган «К столетию - без деревяшек!» не сработал.

За все годы действия программы переселения из ветхого и аварийного жилья (а это уже семь лет), в Мурманске расселили 151 дом, 127 из этого числа снесли, построили при этом 20 до, куда заехали 4533 горожанина.

Увы, красивый слоган «К столетию - без деревяшек!» не сработал. Мурманск готовится отмечать уже 105-й день рождения, а косые и гнилые дома с туалетом на улице все еще стоят. Глава областного центра Андрей Сысоев на пресс-конференции, посвященной итогам года, отвечая на вопрос «Комсомолки», отметил, что за это у него болит душа.

- Недопустимо, чтобы в 21 веке люди жили без коммунальных удобств. Жилье должно быть комфортным. Но город один не может потянуть темпы программы переселения, нам нужна помощь областного бюджета, - отметил Андрей Иванович.

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