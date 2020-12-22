Под Великим Новгородом в канаве нашли тело убитого мужчины из Мурманска

Злоумышленника удалось поймать. Фото: СУ СКР по НО

20 декабря недалеко от деревни Шолохово, что находится под Великим Новгородом, следователей ждала печальная находка - в канаве у дороги местные жители обнаружили тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Как позже выяснилось, умершим был северянин из Мурманска. Он вместе с подругой приехал пожить в Великий Новгород, где стал снимать квартиру. Затем к ним подселился местный житель - знакомый девушки. Но ничего хорошего из этого не вышло - между мужчинами то и дело вспыхивали ссоры, так как новгородец не платил за квартиру и не работал. Чтобы положить распрям конец, последний решил прибегнуть к физической расправе.

- По версии следствия, житель Новгорода под предлогом выезда на шашлыки поехал с мурманчанином за город. Когда они уже шли по дороге в сторону Шолохово, злоумышленник несколько раз ударил ножом потерпевшего. После чего оттащил его в канаву и скрылся с места преступления. От полученных ранений мужчина скончался. Раскрыть преступление удалось благодаря тому, что новгородец стал расплачиваться банковской картой, которая была привязана к номеру мобильного телефона умершего, в различных торговых точках. Мужчину задержали в одном из кафе областного центра, - сообщили в Следственном Управлении СКР по Новгородской области.

Теперь 32-летнему и ранее судимому местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

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