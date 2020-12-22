Глава администрации Мурманска Евгений Никора: «У меня болит душа, что в городе нет мест для прогулок у Кольского залива и смотровых площадок»

От Абрам-мыса открывается красивый вид на Мурманск, но смотровой площадки нет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

22 декабря в администрации Мурманска прошла пресс-конференция по итогам 2020 года. Глава администрации Евгений Никора отвечая на вопрос «Комсомолки», сказал, о чем у него болит душа и что бы он хотел изменить в столице Заполярья.

- Во-первых, это то, что у нас нет мест для прогулок у Кольского залива. Поэтому радостно, что началось проектирование «Нового Мурманска», и у северян появятся такие места для отдыха. Во-вторых, у нас мало смотровых площадок. Приезжаешь к «Алеше», смотришь на город, берет патриотическое чувство. Хотелось бы, чтобы такие площадки появились в каждом округе Мурманска. Например, в Абрам-мысе у памятника воинам 1-го корпуса противовоздушной обороны есть площадка, с которой открывается красивый вид на город, и еще одна чуть выше, - рассказал Евгений Викторович.

А еще один больной вопрос - это расселение деревяшек, которое городу не потянуть без поддержки областного бюджета.

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