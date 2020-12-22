Житель Апатитов заказал рыбацкие костюмы, а получил семена клубники и трико

Злоумышленников ищет полиция. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вещи через интернет заказывать очень удобно - не нужно по магазинам ходить, да и скидки бывают больше. Однако иногда таким образом можно получить кота в мешке.

Так, житель Апатитов наткнулся на просторах Всемирной паутины на сайт с заманчивой рекламой, где предлагалось купить два рыбацких костюма по цене одного - всего за 3850 рублей. Выгодное предложение северянин упускать не стал и сделал заказ. Даже предоплата была не нужна, так что подозрения отпали. А зря.

Как сообщает портал "Хибинформбюро", когда посылка пришла на почту, любитель интернет-шопинга оплатил товар. Но, придя домой и открыв заветную коробочку, рыбак обнаружил внутри совсем не то, что хотел. Ему прислали пять пакетов семян клубники «Чудо-ягодница», две пары трико, две женские жилетки и несколько пакетиков с землей. Пришлось раздосадованному апатитчанину идти в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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