С озера Чудзьявр спасатели эвакуировали рыбака, который почувствовал себя плохо

Инцидент произошел 21 декабря. Фото: Тимур ХАНОВ

Спасатели эвакуировали с озера Чудзьявр рыбака, чье самочувствие резко ухудшилось.

Инцидент произошел 21 декабря. Дежурному Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в Ловозерском районе Мурманской области рыбак резко почувствовал себя плохо. Мужчина находился на озере Чудзьявр.

- Предположительно, у него обострилась язвенная болезнь. На снегоходах спасатели добрались до озера. После на северном берегу разыскали избушку рыбака, – сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчину доставили на берег, а оттуда переправили к дороге, где передали бригаде скорой помощи, приехавшей по вызову. Рыбаку оказали медицинскую помощь.

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