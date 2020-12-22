Житель Мурманска захотел сделать себе подарок на день рождения и украл элитный алкоголь

Прибывших росгвардейцев встретил администратор магазина. Фото: Александр ГЛУЗ

31-летний мурманчанин решил побаловать себя на день рождения, украв из магазина алкоголь.

На днях на пульт дежурного Росгвардии поступило сообщение о том, что в гипермаркете на проспекте Ленина в Мурманске сработала тревожная кнопка. На место была направлена группа задержания вневедомственной охраны.

Прибывших росгвардейцев встретил администратор магазина. Он сообщил, что один из посетителей в торговом зале взял с полки бутылку с дорогостоящим алкогольным напитком и спрятал ее под куртку. А после направился к выходу. Заметив это, продавцы нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали покупателя, решившего не оплачивать выбранный товар. Мужчину доставили в отдел полиции. Там 31-летний мурманчанин рассказал, что решил украсть алкоголь, чтобы сделать себе подарок на день рождения. В отношении задержанного составлен административный протокол за хищение.

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