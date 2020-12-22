Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 декабря 2020 года составило 599 человек

Коронавирус забрал жизни еще четырех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число летальных исходов от коронавируса в Мурманской области продолжает расти, но уже не такими большими темпами, как было раньше. По данным оперативного штаба при правительстве региона на 21 декабря, количество умерших от опасной инфекции выросло до 599. Четыре новые жертвы забрала опасная болезнь за последние сутки. Напомним: максимум был достигнут 17 декабря - восемь летальных случаев за 24 часа.

К слову, за весь декабрь не было ни одного дня, когда бы от коронавируса никто не умирал.

Всего с марта, когда в Мурманске выявили нулевого пациента, диагноз "COVID-19" поставили 33667 жителям и гостям Заполярья (278 человек заболели за последние сутки). Большая часть инфицированных приходится на областной центр, Североморск и Белокаменку. Вылечились 30847 человек (271 пациента выписали за последние 24 часа).

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