Жители Росты все еще страдают из-за ночного шума

Жителям Росты шум по ночам мешает спать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Еще летом 2020 года жители микрорайона Роста начали жаловаться на шум из-за строительства на судоремонтном заводе. Основная проблема в том, что работы проводятся как днем, так и ночью, из-за чего северяне не могут уснуть. Даже обращение главы администрации города Евгения Никоры к руководству предприятия не особо помогло.

Шумные работы планировалось закончить 20 ноября текущего года, но ночной грохот все еще не прекратился.

- Сколько будет продолжаться это ночное издевательство? Хоть кто-нибудь даст официальный внятный ответ? Мало того, что ночь, так они еще и с перерывами в час-полтора это делают! Только уснешь в тишине, начинают долбить! Погромыхают полчаса, опять перерыв. Которую ночь уже без нормального сна, - пожаловалась северянка Елена Хоруженко в паблике «Моя Роста».

Подтвердили это и другие местные жители. Некоторые пожаловались, что несколько ночей не могут уснуть, и разочарованы таким отношением к району, который когда-то был одним из самых тихих.

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