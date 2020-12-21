Погода в Мурманске и области на 22 декабря 2020 года: мокрый снег и до -12

22 декабря 2020 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Конец прошлой недели взбодрил северян морозами, но ненадолго. Понедельник, 21 декабря, вместе с потеплением принес слякоть и грязь на дорогах Заполярья. Что же готовит новый день?

22 декабря 2020 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Ночью на юге области пойдет снег. По области ожидается местами небольшой и мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4 градусов, при прояснениях -7-12 в течение суток. На дорогах гололедица.

- 22 и 23 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

24 декабря регион будет находиться под влиянием циклона с центром над Финляндией и Карелией: ожидается порывистый ветер, временами снег, преобладающая температура воздуха -1-6.

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