Эксперты обсудили цифровые плюсы управления персонала в пандемию

2020 год открыл россиянам возможности удаленной работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

2020 год был тяжелый, но все-таки это год перемен. Наша жизнь круто изменилась, в ней появились такие слова, как «локдаун», «самоизоляция» и «удаленка». Впрочем, трудности часто только закаляют характер. Как пандемия помогла открыть новые возможности, представители бизнеса обсудили на встрече «Цифровое ускорение», которую организовала Tele2.

- Турбулентность в современном мире высокая. Раньше различные потрясения происходили реже. Бизнес сейчас столкнулся с вызовом, что надо показывать стабильный результат в нестабильной среде. И этот тренд будет усиливаться, - отметил Сергей Новосад, директор департамента по работе с персоналом «Абсолют Банка».

Сергей Новосад, директор департамента по работе с персоналом «Абсолют Банка».

Большинство руководителей различных компаний и представить не могли, что за короткий срок - всего в несколько дней - надо будет отправить почти всех сотрудников работать дома. Да и сами россияне не были готовы к тому, что теперь квартира станет рабочим кабинетом, коллеге, который раньше сидел за соседним столом, надо будет звонить или писать по любому вопросу, а мессенджеры и платформы для виртуального общения станут жизненно необходимыми.

Для Tele2 перевод сотрудников на удаленку не стал глобальным потрясением, но все-таки вызов был серьезный.

- За короткий срок нам надо было понять, как справиться с ситуацией без потерь. Мы уже применяли часть мировых практик по цифровизации и диджитализации и до пандемии, это помогло нам комфортно перевести сотрудников на удаленку. С 2018 года мы реализовывали цифровые проекты и в марте все наши наработки оказались востребованными. Так, у нас были порталы для обучения, приложение, в которых можно было из любого места выполнять часть рабочих задач, например, оформить командировку, получить расчетные листы и многое другое. В марте нам все это очень помогло. Надо отметить героическую работу IT-службы, благодаря которой 8000 человек были переведены на удаленный режим работы в кратчайший срок, - отметила Юлия Девяткина, директор по персоналу макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

Юлия Девяткина, директор по персоналу макрорегиона «Северо-Запад» Tele2

Перед руководителями компаний встали два «ковидных» вопроса: как оснастить рабочие места сотрудников у них дома, и как наладить общение. Если до пандемии многим проще было написать электронное письмо или позвонить коллеге, чем разговаривать с ним лично, то в марте многие поняли, как же это здорово – живое общение.

- Нам поступают сигналы, что работники разных компаний сталкиваются с дефицитом неформального общения. Это те самые разговоры у кулера или за чашкой кофе, которые помогают создать атмосферу в коллективе и хорошо сказываются на эмоциональном состоянии человека. На удаленке же у многих развивается окопный синдром, когда человек постоянно мобилизован, он все время ждет звонка, сообщения в телефоне, - рассказывает Елена Кудрявцева, кандидат психологических наук, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. – И если в офисе ты пропустил звонок, то к этому отнесутся с пониманием, то на удаленке это могут расценить уже как неуважение к коллеге. У многих сотрудников растет уровень стресса еще и потому, что размываются рамки рабочего времени, задания, приказы и т.д. могут поступить в любое время суток и даже на выходных.

Елена Кудрявцева, кандидат психологических наук, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

В Tele2 отмечают, что для того, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно на удаленных местах, четко обозначили рамки рабочего дня: никакой работы по выходным, четкий восьмичасовой график. А иногда сотрудники даже выбирают, во сколько им удобно начинать трудиться: кто-то готов сесть за компьютер в 9 утра, а кто-то – в 11.

Эксперты уверены, что нужно вводить новые практики, чтобы работники эмоционально не выгорали. Например, некоторые компании проводят виртуальные квизы для своих сотрудников, устраивают «курилки» в Zoom. В Tele2 даже проведут удаленный новогодний корпоратив. Как отмечает Юлия Девяткина, собрать вместе всех сотрудников макрорегиона (Архангельск, Мурманск, Вологда, Карелия, Великий Новгород, Псков, Калининград, Петербург) было очень сложно, зато в новом формате смогут поучаствовать все и даже пригласить членов семей. Для детей, например, приготовят отдельную программу.

- Удаленное рабочее место - это навсегда, - добавляет Сергей Новосад. - Пандемия создала цифровое цунами, и если бизнес хочет выжить, надо стать цифровым. Понятно, что будут и другие волны пандемии, они несут риск той же безработицы. Но есть и интересные новшества. Например, компаниям выгоднее нанимать сотрудников не в Москве, где оплата труда высока, а в других регионах, мы видим тенденцию смещения рабочего рынка из центра к периферии, снижении иерархии.

Мир поменялся, и это надо только принять. В новых условиях мы начали больше ценить время, проведенное с семьей, надежный сигнал сотовой связи и интернета, коллег, которые помогут, как бы тяжело не было. Хочется думать, что новый год принесет нам меньше испытаний и больше новых возможностей.

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