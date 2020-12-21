Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 декабря 2020 года составило 595 человек

За весь декабрь не было ни одного дня, когда бы от коронавируса никто не умирал.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 21 декабря, число летальных случаев от коронавируса в регионе выросло до 595 человек. Четыре новых жертвы забрала опасная болезнь за последние сутки.
Это минимальный показатель за последние семь дней. Максимум за этот срок был достигнут 17 декабря - восемь летальных случаев за 24 часа.
За весь декабрь не было ни одного дня, когда бы от коронавируса никто не умирал.
Всего с марта, когда в Мурманске выявили нулевого пациента, в регионе диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили 33389 жителям Заполярья и гостям (279 человек за последние сутки). Вылечились 30576 человек (267 человек выписали за последние 24 человека).
В Мурманской области с весны провели уже 646 791 тест на коронавирус.
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