Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 декабря 2020 года составило 595 человек

За весь декабрь не было ни одного дня, когда бы от коронавируса никто не умирал. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 21 декабря, число летальных случаев от коронавируса в регионе выросло до 595 человек. Четыре новых жертвы забрала опасная болезнь за последние сутки.

Это минимальный показатель за последние семь дней. Максимум за этот срок был достигнут 17 декабря - восемь летальных случаев за 24 часа.

За весь декабрь не было ни одного дня, когда бы от коронавируса никто не умирал.

Всего с марта, когда в Мурманске выявили нулевого пациента, в регионе диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили 33389 жителям Заполярья и гостям (279 человек за последние сутки). Вылечились 30576 человек (267 человек выписали за последние 24 человека).

В Мурманской области с весны провели уже 646 791 тест на коронавирус.

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