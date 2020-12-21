Расписание работы общественного транспорта в Мурманске в новогоднюю ночь 2021

В новогодние праздники автобусы и троллейбусы буду бегать по улицам Мурманска, но интервал движения будет короче, ведь вводится праздничное расписание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пока одни в Новый год отдыхают, другие работают, ведь есть службы, которые не могут остановить свою деятельность. Относится к ним и общественный транспорт.

В новогодние праздники автобусы и троллейбусы буду бегать по улицам Мурманска, но интервал движения будет короче, ведь вводится праздничное расписание.

31 декабря автобусы №№ 10А, 18, 24 и троллейбусы №№ 3, 4, 6, 10 будут работать по расписанию "Воскресенье" и закончат курсировать в полночь.

Автобусы №№ 5, 19, 33Р, 3Т, 6Т, 7Т работают по расписанию «Воскресенье». Автобус № 27 - по «специальному» расписанию, автобусы №№ 11, 4Т - расписанию «Суббота».

А вот автобусы №№ 1, 25, 29 не будут курсировать до 10 января включительно.

- Социально значимый маршрут по Городскому кладбищу будет осуществлять свою работу 2, 3, 7, 9 и 10 января 2021 года. Маршрут не будет работать 1, 4, 5, 6 и 8 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января троллейбус №4, №6 и автобус №18 работают по специальному расписанию «Новогодняя ночь».

1 января 2021 года троллейбусы работают по специальному расписанию «01 января». Автобусы №№ 3Т, 4Т, 6Т, 7Т, 1, 11, 25, 29 не работают. Автобусы №№ 10А, 18, 24, 27, 33Р работают по специальному расписанию «01 января» (автобусный маршрут №27 работает по маршруту «ул. Крупской — ул. Магомета Гаджиева»). Автобусы № 5 и 19 работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Со 2 по 10 января включительно троллейбусы работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Автобусы №№ 3Т,4Т,6Т - по специальному расписанию, автобусы №№ 5, 10А, 18, 19, 24, 27, 33Р - по расписанию «Зима. Воскресенье». Автобус № 7Т работает по действующему расписанию, автобусные маршруты №№ 1, 11, 25, 29 не работают и возобновят свою работу с 11 января 2021 года.

Подробнее с расписание общественного транспорта можно ознакомиться на сайте "Электротранспорта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Колы напал с ножом на мужчину, который слушал под его окнами музыку. Пострадавший попал в больницу с ранением грудной клетки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru