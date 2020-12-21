Погода в Мурманске на Новый год 2021

Наиболее точный прогноз погоды на ночь с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021-го синоптики дадут дня за три до нее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Один из важных вопросов на грядущие праздники - какая погода будет в новогоднюю ночь. Ведь кафе и рестораны будут закрыты, и многие северяне, скорее всего, захотят не только посидеть за столом дома или в гостях, но и погулять на улице.

Наиболее точный прогноз погоды на ночь с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021-го синоптики дадут дня за три до нее. Но пока уже сейчас можно сказать, хотя бы приблизительно, что устроит нам небесная канцелярия.

По данным сайта yr.no, уже 25 декабря в регионе начнет холодать, и 26-28 числа Заполярье ждут морозы до -17. Но потом придет потепление, которое до новогодней ночи будет поддерживать температуру воздуха на уровне -5.

Сайт www.gismeteo.ru обещает 31 декабря от -6 до нуля градусов, а 1 января от -6 до -7. По области возможен снег.

А вот сайт world-weather.ru в последний день года прогнозирует морозы до -9.

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