Арктический театр в Мурманске представил необычный видеоспектакль-прогулку «Фильтры»

Спектакль уже доступен для просмотра. Фото: правительство МО

Смартфон, наушники и теплые варежки, - вот все, что понадобится для просмотра нового спектакля от Арктического театра под названием "Фильтры". Необычная интерактивная постановка в виде прогулки точно не оставит мурманчан равнодушными.

- «Фильтры» позволят каждому зрителю получить собственное впечатление от спектакля. Автор проекта Дмитрий Калашников стал одним из победителей конкурса губернаторских грантов для творцов на поддержку проектов современного искусства. Вместе с режиссером Арктического театра Евгением Гоманом он создал уникальный спектакль, который способен изменить представление северян об аудиовизуальном искусстве, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Главным героем «Фильтров» становится сам зритель. Яркие персонажи проведут его по определенному маршруту, перемещая из реального зимнего Мурманска и полярной ночи в красоту осеннего города и атмосферу вымышленных событий. Видеоспектакль можно посетить и в одиночку, но главное условие – только зимой, в темное время суток. Маршрут проходит по культурным и видовым местам, а также по зеленым зонам Мурманска. Основные темы постановки – жизнь на Севере, культура и история областного центра, разнообразие северной природы и поиск вдохновения в период пандемии.

«Фильтры» являются идейным продолжением аудиоспектакля Арктического театра «Мурманск 4145», который успел полюбиться местным жителям. Премьера нового спектакля состоялась 16 декабря. Посмотреть «Фильтры» можно также онлайн, на сайте Арктического театра.

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