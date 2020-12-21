В Апатитах пенсионерка так хорошо погуляла в гостях, что заснула в подъезде в чем мать родила

На помощь апатитчанке пришли жильцы этого же дома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Нелицеприятную картину увидели жильцы №59 на улице Дзержинского в Апатитах. В своем подъезде они обнаружили пьяную даму в возрасте, которая спала крепким сном... абсолютно обнаженная. И это несмотря на холод.

- Перебравшая алкоголя пенсионерка, возвращаясь домой после бурной вечеринки, легла спать в чужом "предбаннике", предварительно сняв с себя все — включая нижнее белье и вставную челюсть. Полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы просто уговорить ее одеться, - пишет "ХибИнформБюро".

На помощь апатитчанке пришли жильцы этого же дома. Пока одни возмущались ее поведению, другие забрали женщину к себе домой, чтобы она проспалась и протрезвела. Ведь установить сразу, где живет северянка, было сложно, да и не разумно отпускать ее одну домой.

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