По набережной у Ледового озера в Мурманске теперь можно гулять

Общая площадь благоустройства набережной составила больше пяти тысяч квадратных метров. Фото: администрация города Мурманска.

Пусть не в срок, но обновленную набережную у Ледового озера в Мурманске сдали.

Рабочие установили три универсальных игровых комплекса, парковые качели, подключили современное уличное освещение и оборудовали 20 камер системы видеонаблюдения. Общая площадь благоустройства набережной составила больше пяти тысяч квадратных метров.

– Мне очень понравилась новая набережная, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора, проверяя готовность объекта. – У меня нет абсолютно никаких сомнений, что это место будет пользоваться популярностью у всех мурманчан. Поэтому уже сегодня вечером приглашаю горожан прогуляться по этой новой набережной! Это действительно замечательное место, причем вне зависимости от сезона.

Работы по благоустройству вели в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сроки сдачи объекта подрядчик затянул. У проверяющих нашлись претензии к качеству выполненных работ. Весной чиновники намерены потребовать устранить недоработки в рамках гарантийных обязательств. А так же планируют и взыскать штрафные санкции за срыв сроков, сума по которым превысила полутора миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Колы напал с ножом на мужчину, который слушал под его окнами музыку. Пострадавший попал в больницу с ранением грудной клетки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru