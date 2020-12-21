Два серьезных ДТП на одном километре трассы "Кола" в Мурманской области: пострадали два водителя

Пострадавших обслужили в медучреждении. Фото: vk.com/szrpso

Минувшие выходные в Мурманской области выдались богатыми на ДТП. Так, на одном и том же километре трассы Р-21 "Кола" за 20 декабря произошли две аварии с пострадавшими.

- По предварительной информации, в 11.35 в районе 1378 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель Toyota, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, неправильно выбрал дистанцию до впереди идущей машины, из-за чего столкнулся с автомобилем Skoda. В ДТП водитель последней иномарки получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

А уже ближе к вечеру в этот же день произошла авария с участием пяти машин, две из которых - грузовики.

- В 17.10 на 1378 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Skania с полуприцепом, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, наехал на стоящие на проезжей части автомобили Renault, Hyundai, "УАЗ Patriot" и грузовик MAN с полуприцепом, которые собирались объехать ДТП, случившееся впереди. В аварии получил незначительные телесные повреждения водитель Skania, - уточнили в госавтоинспекции.

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