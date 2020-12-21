В школах Мурманской области учеников будут кормить олениной

Школьников Мурманской области накормят тефтелями из оленины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Питание в школах Мурманской области изменится. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Отдельный фокус нашего внимания – школьное питания. Минобр провел расчет стоимости школьного питания с учетом новых СанПиНов. Сейчас из регионального бюджета мы выделяем по 122 рубля на ребенка, то в 2021 году эта сумма увеличится до 156 рублей. Это потребует дополнительных 129 миллионов рублей, - сообщил глава региона.

Таким образом в следующем году на бесплатное питание юных северян в Мурманской области потратят почти миллиард рублей. По данным министра образования и науки региона Ольги Дзюбы, в регионе за счет бюджета питается почти 50 тысяч школьников, почти 24 тысячи из их числа - льготники, в том числе дети, состоящие на учете у фтизиатра, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и другие.

По новым санитарным требованиям, еда в столовых должна стать более сбалансированной. Например, в регионах, где из-за климата есть нехватка важных микроэлементов и витаминов, еду должны готовить на йодированной соли, а в блюда добавлять больше полезных продуктов. В Мурманске сейчас пошли на эксперимент и включили в меню тефтели из оленины. С января попробовать их смогут и школьники в ЗАТО Александровск.

- В ближайшее время мы рассмотрим варианты поддержки оленеводчества в регионе, - отметил Андрей Чибис.

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