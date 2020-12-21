В Кандалакшской центральной районной больнице наконец создали ковидные койки и привезли рентген

В Кандалакшской ЦРБ создали 21 ковидную койку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько недель жители Кандалакшского района возмущались, что в местной больнице нет условий для лечения ковидных больных. Местное инфекционное отделение закрыли еще пять лет назад, а новое так и не появилось. По сообщениям северян, больных с COVID-19 лечили в коридорах, не хватало ни лекарств, ни врачей. А меж тем район ежедневно давал по 40-50 зараженных в среднем за сутки.

В больницу с проверкой приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По ее итогам он дал ряд поручений, о выполнении которых отчитался министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- В Кандалакшской ЦРБ перепрофилировали и открыли 21 ковидную койку, в том числе 11 с кислородом и одна с ИВЛ. Все необходимые препараты и средства индивидуальной защиты есть. В больницу доставили рентген, который раньше был в госпитале в Мурмашах. Сейчас идет введение его в строй, - сообщил профильный министр.

Одной из задач было разгрузить медиков. Поэтому четыре волонтера теперь работают в регистратуре и обрабатывают звонки, для этих целей также нашли дополнительные мобильные телефоны. Пять санитаров-водителей помогают амбулаторному звену, развозят лекарства и самих медработников. Ежедневно в работе до 55 адресов.

- Также сейчас мы привлекли четырех студентов-медиков для терапевтического отделения, помощи скорой помощи на вызовах и в поликлинике для мониторинга и оформления больничных листков. Сегодня еще шесть студентов будут подключены: пять медицинских сестер и один фельдшер, - сообщил Дмитрий Панычев.

Также медработников Кандалакшской ЦРБ администрация района обеспечила горячим питанием. Глава региона попросил следить за ситуацией не только минздрав, но и сенатора от Мурманской области Татьяну Кусайко.

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