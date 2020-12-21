Новая SKODA OCTAVIA уже в Север-Авто: больше пространства, больше технологий, больше эмоций

Для OCTAVIA нового поколения ŠKODA расширила ряд функциональных решений в духе Simply Clever,

Ещё лучше, просторнее, безопаснее, умнее и эмоциональнее: запуск четвертого поколения ознаменовал выход ŠKODA OCTAVIA на новый уровень. Модель, являющаяся «сердцем» и драйвером продаж чешского бренда, стала длиннее и шире и получила еще более эмоциональный дизайн. Новая концепция интерьера OCTAVIA сочетает в себе простор, превосходную функциональность, высококачественные материалы и интеллектуальные решения. Инновационные мультимедийные возможности и новые системы помощи водителю обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров.

Четвертое поколение OCTAVIA стало крупнее и благодаря новому дизайну ŠKODA еще эмоциональнее и динамичнее по сравнению со своей предшественницей. Длина лифтбека ŠKODA OCTAVIA выросла на 19 мм до 4 689 мм, ширина − на 15 мм до 1 829 мм. Объем багажника увеличился на 10 л и теперь составляет 578 л.

Пропорции автомобиля напоминают скорее кузов купе. Характерными элементами дизайна новой ŠKODA OCTAVIA являются измененная передняя часть автомобиля и стильные резко очерченные узкие фары, которые уже в стандартном исполнении используют светодиоды для ближнего и дальнего света, а также имеют светодиодные дневные ходовые огни. Задние фонари, стоп-сигналы и противотуманные фары – также светодиодные. Легкосплавные колесные диски диаметром до 18 дюймов создают эффектный и мощный образ.

Дизайнеры ŠKODA разработали для четвертого поколения OCTAVIA совершенно новый интерьер. Рулевое колесо теперь имеет две спицы и в качестве опции может оснащаться обогревом. Кнопки управления вместе с новыми хромированными колесиками прокрутки помогут управлять 14 различными функциями, не убирая рук с руля.

Отделка интерьера из мягких материалов подчеркивает качество проработки салона. Светодиодная фоновая подсветка создает в салоне ŠKODA OCTAVIA уютную атмосферу благодаря мягкому непрямому освещению передних дверей, приборной панели и пространства для ног. Водителю доступен выбор из 30 оттенков, а также настройки для отдельной подсветки каждой из обозначенных частей салона, включая готовые сочетания цветов.

На OCTAVIA четвертого поколения дебютирует трехзонный климат-контроль Climatronic. Опциональная система бесключевого доступа KESSY теперь позволяет открывать первой любую из четырех дверей. Все версии новой OCTAVIA оснащены электрическими стеклоподъемниками и электромеханическим стояночным тормозом.

ŠKODA оснастила OCTAVIA четвертого поколения новыми и усовершенствованными системами помощи водителю, которые впервые станут доступны на серийном автомобиле чешского бренда. Среди них технология shift-by-wire для управления трансмиссией DSG.

Для OCTAVIA нового поколения ŠKODA расширила ряд функциональных решений в духе Simply Clever, призванных сделать ежедневные поездки еще комфортнее как для водителя, так и для пассажиров. Среди них – два кармана для смартфонов в спинках передних кресел, новые сетки SigmaQuick в багажнике и воронка, интегрированная в крышку бачка омывающей жидкости.

Более подробную информацию о базовом и дополнительном оборудовании автомобиля ŠKODA OCTAVIA Вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж автосалона Север-Авто по телефону (88152) 554-207, находится по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1. Сайт Север-Авто www.sevavto.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru