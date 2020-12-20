С 1 января 2021 года в Мурманской области вырастет плата за капитальный ремонт. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 июня 2021 года Мурманскую область ждет традиционное подорожание коммунальных услуг. Напомним: при этом Заполярье будет регионом, где рост тарифов станет самым маленьким в стране.

Но лета северян ждут дополнительные траты. В Мурманске, например, с 1 января 2021 года вырастет плата за проезд в общественном транспорте: с 33 рублей до 34. И с первого же дня нового года поднимется плата за капитальный ремонт.

Теперь жители деревянных домов до трех этажей будут платить по 3 рубля за квадратный метр, а жители других домов - по 9 рублей вместо 6. Для примера, если средней по Мурманской области считается квартира в 52 квадратных метра, то за нее теперь будут платить не 312 рублей, а 468 рублей.

Такие тарифы будут действовать до 2023 года включительно.

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