20 декабря 2020 года в Мурманской области сильный снег

Мурманскую область накрыл снегопад. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Воскресенье 20 декабря 2020 года будет в Мурманской области красивым, но с хлопотами для водителей и коммунальных служб.

Как предупреждает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, 20 числа по региону ожидается сильный снег. Так что водителям стоит продумать маршруты

- Модели дают в районе 5 мм осадков, пик по интенсивности - после обеда. Температура в течение суток будет повышаться с нынешних -10 до -5 к полудню и до -2 поздним вечером. Ветер будет ЮВ -2-7, после полудня 5-10 м/с, - добавляет паблик в "ВКонтакте" "Погода в Мурманске".

Напомним: хоть конец рабочей недели ознаменовался морозами, все-таки 21 декабря ожидается потепление.

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