Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 декабря 2020 года составило 591 человек

За последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли пять человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 20 декабря, число летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, выросло до 591.

За последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли пять человек. Последний день, когда COVID-19 не забирал жизни, было 30 ноября.

Всего в Мурманской области 33110 заболевших COVID-19, 20309 человек выздоровели.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 283 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 3313), Кольском районе (+6, всего 1106), Оленегорске (+38, всего 1639), Кандалакшском районе (+34, всего 1993), Мончегорске (+23, всего 2261), Печенгском районе (+20, всего 1391), Ковдорском районе (+1, всего 619), Апатитах (+16? всего 1046), Кировске (+4, всего 517), Терском районе (+4, всего 148), Ловозерском районе (+6, всего 400), ЗАТО Видяево (+3, всего 62).

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