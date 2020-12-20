Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 33 тысячи человек

В Мурманской области уже свыше 33 тысяч зараженных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так как почти каждый день число новых зараженных коронавирусом в Мурманской области превышает 280 человек, то и новые планки регион берет очень быстро.

По данным оперативного штаба при правительстве Заполярья, число ковидных больных с начала пандемии в марте уже превысило 33 тысячи человек. На 20 декабря 2020 года тех, кому поставили диагноз COVID-19, уже 33110.

Отметку в 32 тысячи человек Мурманская область взяла 17 декабря.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 283 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 3313), Кольском районе (+6, всего 1106), Оленегорске (+38, всего 1639), Кандалакшском районе (+34, всего 1993), Мончегорске (+23, всего 2261), Печенгском районе (+20, всего 1391), Ковдорском районе (+1, всего 619), Апатитах (+16? всего 1046), Кировске (+4, всего 517), Терском районе (+4, всего 148), Ловозерском районе (+6, всего 400), ЗАТО Видяево (+3, всего 62).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 декабря 2020 года: пациентов в Мурманской области с COVID-19 обеспечат антибиотиками и антикоагулянтами. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 декабря 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru