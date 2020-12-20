Футболист Александр Кержаков приехал в Мурманскую область и сравнил ее с США

Александр Кержаков побывал в Мурманской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Самый сильный метеорный поток года Геминиды северяне не увидели из-за облачности, но другой звездопад продолжается. Список знаменитостей, которые недавно побывали в Мурманской области, пополнил Александр Кержаков.

Лучший бомбардир в истории российского футбола не стал афишировать свою поездку в Заполярье. А своих подписчиков в Instagram, куда выложил фотографии из путешествия, и вовсе заинтриговал подписями.

- Гранд-Каньон впечатляет, а вот Аризона погодой не балует, - написал Александр Кержаков.

Териберку футболист сравнил с Гранд-Каньоном. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11

А фотографию, сделанную из окна гостиницы Azimut в Мурманске подписал как Лас-Вегас. Но многих просто так не проведешь.

- Александр, вы же в Мурманской области, Шерлоки все выяснили, - отметили в комментариях подписчики.

А Мурманск - с Лас-Вегасом. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11

Напомним: недавно Заполярье посетили Леонид Якубович, Александр Маршал, Леван Горозия, Наталья Водянова и другие.

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