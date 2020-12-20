В Умбе запустили новую станцию водоочистки

Вода из-под крана в Умбе стала чище. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Умбе в работу запущена новая станция водоочистки. Решение о ее строительстве приняли в 2017 году. До этого жители поселка не раз жаловались на качество воды.

Проект строительства новой станции водоподготовки обошелся в 50,7 миллиона рублей. Работы вели в рамках инвестиционной программы, утвержденной министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области.

– Крайне важно, чтобы качество воды, которая поступает в дома жителей области, было высоким, – подчеркнул заместитель губернатора Юрий Сердечкин. – И если в большинстве муниципалитетов это достигается заменой внутридомовых сетей, то в Умбе до сих пор полноценная водоочистка и водоподготовка просто отсутствовала: обеззараживание воды производилось с применением ультрафиолетового облучения и гипохлорита натрия.

Станция водоочистки стала первой в поселке. Вода проходит два этапа очистки. На первом – механическая фильтрация, а на втором – применяются химические реактивы для приведения качества воды в соответствие с нормативами. Благодаря новой станции качество воды улучшилось. Так, показатель цветности снизился в четыре раза, содержание железа уменьшилось в 6-7 раз. За час она подготавливает 75 кубометров воды..

По словам Юрия Сердечкина, этого достаточно, чтобы обеспечить поселок ресурсом в полной мере.

На умбском участке водопроводно-канализационного хозяйства АО «Апатитыводоканал» построено здание станции, смонтированы сооружения, установлено необходимое оборудование и проведены все пуско-наладочные работы. Станция работает на полную производственную мощность.

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